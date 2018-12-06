2018-12-06T15:43:50+03:00
Общество

Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля

Их ответы оказались созвучны мнению всех россиян
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Некачественные дороги и плохая уборка возглавили список проблем, которыми недовольны ярославцы.Некачественные дороги и плохая уборка возглавили список проблем, которыми недовольны ярославцы.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, чем недовольны жители городов России. На вопросы портала ответило более 43 000 человек из разных регионов. Оказалось, что почти половину россиян волнует низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта. Около 42% жителей отметили, что недовольны грязью и плохой уборкой улиц и тротуаров. А меньше всего россиян, как оказалось, беспокоит снос архитектурных и исторических памятников. Только 2,5% посчитали это серьезной проблемой.

Настроения ярославцев в целом совпали с общероссийскими. Но количество недовольных дорогами у нас в полтора раза больше, чем в среднем по стране – 73,3%. Грязью, снегом, льдом, и лужами на тротуарах, недостаточным количеством дворников возмущены 53,6%. И примерно треть ярославцев считают плохим благоустройство парков и общественных мест. В частности, отмечается отсутствие скамеек, туалетов, достаточного количества зелени. На последнем месте из самых волнующих проблем – тоже снос памятников. Об этом беспокоятся только 2,2% жителей.

Напомним, Ярославль опустился во всероссийском рейтинге качества жизни.

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