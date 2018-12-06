Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, чем недовольны жители городов России. На вопросы портала ответило более 43 000 человек из разных регионов. Оказалось, что почти половину россиян волнует низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта. Около 42% жителей отметили, что недовольны грязью и плохой уборкой улиц и тротуаров. А меньше всего россиян, как оказалось, беспокоит снос архитектурных и исторических памятников. Только 2,5% посчитали это серьезной проблемой.
Настроения ярославцев в целом совпали с общероссийскими. Но количество недовольных дорогами у нас в полтора раза больше, чем в среднем по стране – 73,3%. Грязью, снегом, льдом, и лужами на тротуарах, недостаточным количеством дворников возмущены 53,6%. И примерно треть ярославцев считают плохим благоустройство парков и общественных мест. В частности, отмечается отсутствие скамеек, туалетов, достаточного количества зелени. На последнем месте из самых волнующих проблем – тоже снос памятников. Об этом беспокоятся только 2,2% жителей.
Напомним, Ярославль опустился во всероссийском рейтинге качества жизни.