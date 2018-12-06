2018-12-06T21:51:23+03:00
Происшествия

В Рыбинске мужчина арендовал легковушку и сдал ее в металлолом

За «четырнадцатую» жулик выручил всего 12 тысяч рублей
Роман Рыжиков
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По сравнению с ущербом, причиненным владельцу, "выручка" до смешного малаПо сравнению с ущербом, причиненным владельцу, "выручка" до смешного малаФото: Роман Рыжиков
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В полицию Рыбинска обратился владелец машины с заявлением о том, что машиной он больше не владеет. Причем не по своей воле. Хозяин сдал ее в аренду, а арендатор – в металлолом.

Установить подозреваемого не составило труда. Между ним и собственником был составлен договор аренды. По нему 34-летний мужчина мог пользоваться машиной – а это была российская «четырнадцатая» - но не продавать. Немного поездив, злоумышленник, видимо, обозлился на чудо российского автопрома и сдал легковушку в пункт приема цветных металлов. 12 тысяч рублей, которые он поимел с преступной авантюры, потратил.

Бывший владелец оценил ущерб в 150 тысяч рублей. На жулика завели уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества». Расследование продолжается

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