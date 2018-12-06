2018-12-06T14:52:58+03:00
Происшествия

В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка

СК проводит проверку
Александр Клещев
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В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа выпала 93-летняя пенсионерка. Тело обнаружили сегодня, 6 декабря, утром, соседи. Женщина жила в многоэтажке на Ленинградском проспекте.

Известно, что квартира была заперта изнутри. При этом рядом с открытым окном стоял стульчик. Родственники у погибшей пенсионерки были, но жила она одна.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ярославской области.

Напомним, в конце ноября с 18-го этажа упала 18-летняя девушка.

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