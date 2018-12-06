2018-12-06T13:59:46+03:00
Происшествия

«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега

ДТП произошло в ночь на 6 декабря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Машина ярославца улетела в кювет на заснеженной дороге. Фото: Илья Никитин.Машина ярославца улетела в кювет на заснеженной дороге. Фото: Илья Никитин.
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В Ярославской области произошло ДТП на дороге между Большим Селом и Ярославлем. В ночь на 6 декабря автомобиль вылетел в кювет. В машине находились двое человек. К счастью, оба остались живы. А вот машина оказалась прилично помята. Водитель утверждает, что причиной того, что он не справился с управлением, стала плохая уборка дороги.

- Скорость была - 70 километров, полный привод. На повороте занесло. Полотно белое на дороге – где обочина, где дорога было не понятно! – рассказал Илья Никитин, который был за рулем.

Напомним, в Ярославле водители тоже пострадали из-за снегопада. В районах на дорогах образовались девятибалльные пробки.

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