Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
В Рыбинске пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД. Как положено, составили протокол и предложили пройти медосвидетельствование. 42-летний мужчина предпочел отказаться. На место подъехал эвакуатор, чтобы забрать машину нарушителя.
Надо полагать, мужчина знал, чем может для него закончиться пьяная поездка. Тем не менее, был очень раздосадован и сорвал свою злобу на полицейских. А, как известно, молчание – золото.
- Мужчина признан виновным в оскорблении представителя власти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.
Суд назначил грубияну 160 часов обязательных работ. Теперь, кроме лишения прав, водителю предстоит потрудиться.