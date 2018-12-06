Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-06T13:11:19+03:00

Что именно мужчина сказал сотрудникам, не уточняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Рыбинске пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД. Как положено, составили протокол и предложили пройти медосвидетельствование. 42-летний мужчина предпочел отказаться. На место подъехал эвакуатор, чтобы забрать машину нарушителя.

Надо полагать, мужчина знал, чем может для него закончиться пьяная поездка. Тем не менее, был очень раздосадован и сорвал свою злобу на полицейских. А, как известно, молчание – золото.

- Мужчина признан виновным в оскорблении представителя власти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

Суд назначил грубияну 160 часов обязательных работ. Теперь, кроме лишения прав, водителю предстоит потрудиться.