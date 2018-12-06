Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси

6 Дек. 12:10 2018-12-06T13:49:25+03:00

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Необычное ДТП произошло в Ярославле: внедорожник заехал на капот автомобиля с эмблемой такси. По предварительной информации, никто из людей серьезно не пострадал. Но зрелище было впечатляющее. Авария произошла в ночь на 6 декабря на проспекте Октября.

- Один только вопрос в голове - КАК?! – пишут одни ярославцы в соцсетях.

- Точно кто-то из них был не прав, а возможно, и пьян, - строят версии другие.

Между тем в сети появилось видео, как 2 декабря иномарка проломила забор в центре Ярославля и скрылась с места происшествия. Но машину с разных ракурсов сняли уличные камеры видеонаблюдения.