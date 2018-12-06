Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу

6 Дек. 12:03 2018-12-06T12:03:49+03:00

Губернатор считает, что Владимир Волков с ней справится

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил Владимира Волкова с избранием на пост мэра Ярославля на своей странице в Фейсбуке. Работу его он назвал «сложной и ответственной».

- Главная задача – сделать так, чтобы жить в городе было комфортно, а сам Ярославль соответствовал гордому званию столицы Золотого кольца, - говорится в сообщении губернатора.

Кроме того, Миронов отметил, что в городе много проблем - ЖКХ, общественный транспорт, строительство новых школ и детских садов.

- Все эти задачи надо решать уже сегодня, не откладывая в долгий ящик. И очень важно в работе учитывать мнение горожан, уметь слушать и слышать людей, - сказал губернатор.

В конце своего поздравления он высказал уверенность, что Владимир Волков и его команда справятся с поставленными задачами.