Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил Владимира Волкова с избранием на пост мэра Ярославля на своей странице в Фейсбуке. Работу его он назвал «сложной и ответственной».
- Главная задача – сделать так, чтобы жить в городе было комфортно, а сам Ярославль соответствовал гордому званию столицы Золотого кольца, - говорится в сообщении губернатора.
Кроме того, Миронов отметил, что в городе много проблем - ЖКХ, общественный транспорт, строительство новых школ и детских садов.
- Все эти задачи надо решать уже сегодня, не откладывая в долгий ящик. И очень важно в работе учитывать мнение горожан, уметь слушать и слышать людей, - сказал губернатор.
В конце своего поздравления он высказал уверенность, что Владимир Волков и его команда справятся с поставленными задачами.