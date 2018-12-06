2018-12-06T11:05:41+03:00
Происшествия

В Ярославле иномарка снесла забор у «Ауры» и уехала с места ДТП

Происшествие попало в объективы уличных камер видеонаблюдения [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Водитель иномарки в Ярославле испортил забор и уехал. Фото: "Ярнет".Водитель иномарки в Ярославле испортил забор и уехал. Фото: "Ярнет".
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В Ярославле иномарка снесла забор в центре города и скрылась с места происшествия. ДТП произошло в районе перекрестка улиц Пушкина и Чайковского у торгового центра «Аура». На кадрах с уличных камер видеонаблюдения, которые появились в сети, видно, что машина на полной скорости залетает на тротуар и проламывает несколько секций расположенного за ним ограждения. После этого разворачивается на тротуаре и уезжает прочь.

- Забор придется отремонтировать, а вот голову не получится, - комментируют ярославцы в соцсетях.

Надо отметить, что кроме самого момента ДТП на камерах «засветился» и номер машины. Так что виновника ДТП, скорее всего, найдут и накажут.

ДТП Чайковского/Пушкина. 02.12.18. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

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