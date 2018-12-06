В Ярославле иномарка снесла забор у «Ауры» и уехала с места ДТП
В Ярославле иномарка снесла забор в центре города и скрылась с места происшествия. ДТП произошло в районе перекрестка улиц Пушкина и Чайковского у торгового центра «Аура». На кадрах с уличных камер видеонаблюдения, которые появились в сети, видно, что машина на полной скорости залетает на тротуар и проламывает несколько секций расположенного за ним ограждения. После этого разворачивается на тротуаре и уезжает прочь.
- Забор придется отремонтировать, а вот голову не получится, - комментируют ярославцы в соцсетях.
Надо отметить, что кроме самого момента ДТП на камерах «засветился» и номер машины. Так что виновника ДТП, скорее всего, найдут и накажут.
ДТП Чайковского/Пушкина. 02.12.18. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru