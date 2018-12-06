2018-12-06T09:20:42+03:00
Общество

МЧС предупреждает: на Ярославль надвигается стихия

Спасатели просят жителей региона быть осторожными на дорогах
Мария Соколова
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На Ярославскую область надвигается стихияНа Ярославскую область надвигается стихияФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 6 декабря по Ярославской области и Ярославлю ожидается небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед.

На дорогах гололедица, а от падения на льду не застрахован никто.

Специалисты ведомства прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за мокрого снега, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

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