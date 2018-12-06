2018-12-06T08:06:45+03:00
Общество

Для ярославцев на два года продлены скидки на портале госуслуг

Они будут действовать до конца 2020 года
Мария СОКОЛОВА
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Портал госуслуг до конца 2020 года будет предоставлять скидкиПортал госуслуг до конца 2020 года будет предоставлять скидкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Соответствующие изменения внесены в конце ноября в федеральный закон.

– Применяемый коэффициент 0,7 при уплате госпошлин через портал госуслуг – большая помощь для семейного бюджета, – отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Услуга доступна для физических лиц и при безналичной оплате. Если отправить заявление через госуслуги, то со скидкой загранпаспорт обойдется в 3500 рублей. Оформляя загранпаспорта нового образца на семью с двумя детьми, можно сэкономить 4500 рублей. И такая же схема работает еще по ряду услуг.

Ранее предполагалось, что 30-процентная скидка при уплате через сайт будет действовать только до 2019 года.

На данный момент на портале госуслуг есть возможность электронной уплаты госпошлин для федеральных услуг по получению или замене водительского удостоверения, регистрации транспортного средства, государственной регистрации брака, регистрации расторжения брака, получению загранпаспорта, паспорта гражданина РФ, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, и аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России.

Скидка действует и для четырех региональных услуг. Это регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил и других войск РФ), проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ.

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