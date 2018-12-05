2018-12-06T16:01:25+03:00
Спорт

Вторая домашняя победа «Локомотива»

Ярославцы «всухую» переиграли «Амур»
Виктор ПОЛЯКВиктор Поляк
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«Локомотив» - «Амур».«Локомотив» - «Амур».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Редко бывает так, что исход матча решается на первых минутах. Но именно так получилось у подопечных Дмитрия Квартальнова, навязавших дальневосточникам сверхбыструю игру с первых секунд. Молодежное звено раскрутило атаку у ворот «Амура», Каюмов виртуозно ушел от опеки и опасно бросил, а на добивание к «пятаку» первым успел защитник Черепанов – 1:0. Не прошло и минуты, как дебютировавший в первом звене Юртайкин лихо прорвался по центру в чужую зону и выдал шайбу на ход Контиоле, который ловко вернул шайбу на завершение атаки - 2:0. А не прошло и трех минут! Игра наших просто блистала мастерством и азартом. Но тренеры гостей для встряски своих игроков защиты просто заменили вратаря. А вскоре увлеченный борьбой Санников удалился и… Игра ярославцев как-то подравнялась с гостями. Инициативу, правда, подопечные Квартальнова из рук не выпускали, но азарта стало поменьше. Как бы перешли на удержание счета и сохранение нулей в графе «Пропущено». Обе цели были достигнуты. Ворота Салака остались неприкосновенными, хотя острых моментов для вратаря было немало. В свою очередь наши не упустили шанс добавить балл в графу «Голы и большинстве», когда Контиола щелчком от синей линии довел счет до 3:0

«Локомотив» - «Амур» - 3:0 (2:0; 1:0; 0:0).

«Локомотив» - «Амур». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Амур».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Амур» Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Амур»Фото: Андрей КОМИССАРОВ

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