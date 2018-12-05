2018-12-05T20:18:17+03:00
Общество

В Ростове Великом пожар в жилом доме – есть пострадавшие

Огонь тушили почти час
Мария Соколова
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В Ростове Великом сгорела квартира в жилом доме. Фото ВКонтактеВ Ростове Великом сгорела квартира в жилом доме. Фото ВКонтакте
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Сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома №61/2 по улице Спартаковская поступило сегодня в начале второго часа дня. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Возгорание тушили 11 огнеборцев и 4 машины спецтехники. Двухэтажный дом был весь окутан сизым дымом, а очевидцы ЧС выложили фото в соцсети, предупреждая горожан об очередном пожаре и призывая их быть бдительными.

Через 6 минут после приезда пожарных очаг возгорания был локализован. Полностью огонь потушили почти через час.

- В результате пожара повреждена квартира на площади 36 м2. В ЧС зарегистрированы пострадавшие, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

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