В Ростове Великом пожар в жилом доме – есть пострадавшие
Сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома №61/2 по улице Спартаковская поступило сегодня в начале второго часа дня. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Возгорание тушили 11 огнеборцев и 4 машины спецтехники. Двухэтажный дом был весь окутан сизым дымом, а очевидцы ЧС выложили фото в соцсети, предупреждая горожан об очередном пожаре и призывая их быть бдительными.
Через 6 минут после приезда пожарных очаг возгорания был локализован. Полностью огонь потушили почти через час.
- В результате пожара повреждена квартира на площади 36 м2. В ЧС зарегистрированы пострадавшие, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.