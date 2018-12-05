2018-12-05T19:02:30+03:00
Общество

В Ярославле нерадивый отец купил себе репутацию

Ради имиджа он выплатил 270 тысяч рублей алиментов на содержание собственного ребенка
Мария Соколова
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Пристав объяснила нерадивому отцу все последствия неправильного отношения к его ребенкуПристав объяснила нерадивому отцу все последствия неправильного отношения к его ребенкуФото: Служба судебных приставов
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Мужчина накопил долг по алиментам и совсем даже не собирался его погашать, более того, он не оказывал своему несовершеннолетнему ребенку никакой помощи.

Когда должником занялись судебные приставы, выяснилось, что у гражданина нет имущества, на которое возможно было бы обратить взыскание. А, кроме того, уверял горе-отец, он нигде не работал.

К его великому сожалению, судебный пристав не поверил алиментщику и направил запросы в соответствующие организации. Выяснилось, что мужчина все-таки работает и трудоустроен официально. Пристав вызвал должника и объяснил ему все последствия неуплаты алиментов. Нерадивый отец, не желая портить сам себе репутацию хорошего сотрудника, сразу выплатил всю сумму задолженности. В результате на содержание ребёнка было перечислено 270 тысяч рублей.

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