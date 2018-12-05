В Ярославской области обокрали товарный поезд
Преступникам удалось сгрузить из вагона 900 килограммов металлолома
Фото с места преступления: Росгвардия Ярославль.
Изменить размер текста:
На железнодорожной станции Козьмодемьянск Ярославской области сотрудники ОМОН Управления Росгвардии совместно с полицейскими из ОБ ППГС ЛУ МВД России на транспорте задержали двух мужчин 30 и 36 лет, которые обворовали поезд. Добычей преступников стал черный металл, который они нашли в одном из вагонов товарного железнодорожного состава. Воров застали на месте преступления.
- На момент задержания им удалось сгрузить с вагона около 900 килограмм лома черного металла. Похищенное они намеревались сдать в пункт приема металлолома, - рассказали правоохранители.
На нарушителей завели уголовное дело. Идет расследование.