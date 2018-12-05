В Ярославской области обокрали товарный поезд

СЕГОДНЯ 18:36 2018-12-05T18:36:37+03:00

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На железнодорожной станции Козьмодемьянск Ярославской области сотрудники ОМОН Управления Росгвардии совместно с полицейскими из ОБ ППГС ЛУ МВД России на транспорте задержали двух мужчин 30 и 36 лет, которые обворовали поезд. Добычей преступников стал черный металл, который они нашли в одном из вагонов товарного железнодорожного состава. Воров застали на месте преступления.

- На момент задержания им удалось сгрузить с вагона около 900 килограмм лома черного металла. Похищенное они намеревались сдать в пункт приема металлолома, - рассказали правоохранители.

На нарушителей завели уголовное дело. Идет расследование.