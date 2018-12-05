Стало известно расписание «новогоднего трамвая» - 2019 в Ярославле

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-05T18:16:53+03:00

Где и когда можно будет проехаться на праздничном транспорте

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Стал известен график работы «новогоднего трамвая» в Ярославле. Это раскрашенный под праздничную тематику и украшенный яркой иллюминацией вагон. Он будет курсировать по маршрутам №7 и №1. Причем, проехать в нем можно будет за обычную плату - 23 рубля, по общему или льготному проездному.

Пока на сайте предприятия «Яргорэлектротранс» появилось только расписание маршрута №7. Отследить движение вагона можно и в режиме реального времени на сайте ot76.ru. «Новогодний трамвай» под номером 186 отмечен там снежинкой.

Расписание «новогоднего трамвая» № 7

Рабочие дни:

От улицы Волгоградской: 6.11, 7.47, 10.15, 11.48, 13.19, 14.50, 17.18, 18.51, 20.27, 21.57 (следует до трамвайного депо).

От улицы Свердлова: 6.55, 8.34, 11.01, 12.34, 14.05, 15.36, 18.04, 19.37, 21.12.

Выходные и праздничные дни:

От улицы Волгоградской: 5.59, 7.30, 9.42, 11.15, 12.47, 14.18, 16.43, 18.17, 19.49, 21.22 (следует до трамвайного депо).

От улицы Свердлова: 6.42, 8.13, 10.28, 12.01, 13.33, 15.04, 17.29, 19.03, 20.35.

Напомним, также по Ярославлю в новогодние праздники будет ездить «Волшебный троллейбус». В нем маленьких пассажиров будут ждать Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои, каждому ребенку подарят подарок.