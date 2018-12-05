В Ярославской области трактор сбил 10-летнего мальчика
Пострадавший нуждается в амбулаторном лечении
Изменить размер текста:
В посёлке Ивняки Ярославской области, 4 декабря, около четырёх часов дня произошло страшное ДТП. Участниками происшествия стали несовершеннолетний ребёнок и 53-летний водитель трактора с прицепом. Автомобилист не увидел играющих рядом с проезжей частью детей и сбил одного из них.
-Пострадавший 10-летний мальчик был доставлен в больницу с ушибом левой стопы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Пострадавший нуждается в амбулаторном лечении. К счастью, серьезных травм ребёнок неполучил.