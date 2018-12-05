2018-12-05T17:36:52+03:00
Происшествия

В Ярославской области трактор сбил 10-летнего мальчика

Пострадавший нуждается в амбулаторном лечении
Полина ЗАЙЦЕВА
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В посёлке Ивняки Ярославской области, 4 декабря, около четырёх часов дня произошло страшное ДТП. Участниками происшествия стали несовершеннолетний ребёнок и 53-летний водитель трактора с прицепом. Автомобилист не увидел играющих рядом с проезжей частью детей и сбил одного из них.

-Пострадавший 10-летний мальчик был доставлен в больницу с ушибом левой стопы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Пострадавший нуждается в амбулаторном лечении. К счастью, серьезных травм ребёнок неполучил.

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