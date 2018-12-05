2018-12-05T17:36:52+03:00
Происшествия

В Ярославской области трактор сбил 10-летнего мальчика

Пострадавший нуждается в амбулаторном лечении
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В посёлке Ивняки Ярославской области, 4 декабря, около четырёх часов дня произошло страшное ДТП. Участниками происшествия стали несовершеннолетний ребёнок и 53-летний водитель трактора с прицепом. Автомобилист не увидел играющих рядом с проезжей частью детей и сбил одного из них.

-Пострадавший 10-летний мальчик был доставлен в больницу с ушибом левой стопы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Пострадавший нуждается в амбулаторном лечении. К счастью, серьезных травм ребёнок неполучил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области обокрали товарный поезд
Стало известно расписание «новогоднего трамвая» - 2019 в Ярославле
50 новых больших автобусов появится в Ярославле в 2019 году
Для экономии служебных расходов новому мэру Ярославля предложили год бесплатных поездок в такси
Ярославский художественный музей на один день сделает вход бесплатным
Экстренное предупреждение от Ярославского МЧС: на область надвигается мокрый снегопад
Известная ярославская телеведущая Елена Летучая празднует юбилей
Ярославские выпускники написали итоговое сочинение: какие темы были
Глава Минприроды прокомментировал идею строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище
Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Отремонтированные старинные куранты будут звонить в Ярославле каждые полчаса