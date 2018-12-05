50 новых больших автобусов появится в Ярославле в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-05T17:13:52+03:00

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В 2019 году на городские маршруты в Ярославле выйдет 50 новых больших автобусов и 7 низкопольных троллейбусов. Причем, первый электротранспорт должен выйти на линии уже в январе следующего года.

— Город должен дышать и двигаться. Поэтому особое внимание будет уделено движению городского транспорта — это и трафик, и парковки, и светофоры, и зеленая волна, — представил мэр Владимир Волков программу обновления транспортной системы города на заседании муниципалитета 5 декабря.

А вот количество маршруток может сократиться. По мнению властей, это позволит больше зарабатывать муниципальным транспортным предприятиям.

Напомним, в рамках обновления транспортной схемы Ярославля чиновники намерены ввести единые проездные, разделить городские маршруты на три типа и расширять платное парковочное пространство.