2018-12-05T17:13:52+03:00
Общество

50 новых больших автобусов появится в Ярославле в 2019 году

А маршрутки будут сокращать
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вместе с увеличением количества больших автобусов в Ярославле сократят маршрутки.Вместе с увеличением количества больших автобусов в Ярославле сократят маршрутки.Фото: Мэрия Ярославля
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В 2019 году на городские маршруты в Ярославле выйдет 50 новых больших автобусов и 7 низкопольных троллейбусов. Причем, первый электротранспорт должен выйти на линии уже в январе следующего года.

— Город должен дышать и двигаться. Поэтому особое внимание будет уделено движению городского транспорта — это и трафик, и парковки, и светофоры, и зеленая волна, — представил мэр Владимир Волков программу обновления транспортной системы города на заседании муниципалитета 5 декабря.

А вот количество маршруток может сократиться. По мнению властей, это позволит больше зарабатывать муниципальным транспортным предприятиям.

Напомним, в рамках обновления транспортной схемы Ярославля чиновники намерены ввести единые проездные, разделить городские маршруты на три типа и расширять платное парковочное пространство.

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