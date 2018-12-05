Для экономии служебных расходов новому мэру Ярославля предложили год бесплатных поездок в такси

5 Дек. 16:48 2018-12-05T16:48:01+03:00

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Один из сервисов заказа такси, работающий в Ярославле, поздравил Владимира Волкова с избранием на пост нового мэра Ярославля и предложил ему личный годовой абонемент на бесплатные поездки. Причем подарок будет не только приятен новому главе, но и всему городу, так как позволит полностью отказаться от бюджетных расходов на служебный транспорт.

- Мы подозреваем, что на транспорт для нужд госслужащих часто тратятся немалые деньги из кошелька города. Поэтому решили поддержать нового мэра Ярославля в непростой задаче: разумном распределении бюджета. Тем более, совсем недавно именно Ярославль стал первым регионом после Москвы и Подмосковья, где запустился наш сервис. Мы этому очень рады и не можем не поддержать в предстоящих свершениях нового городского главу. А наш подарок поможет направить сэкономленные деньги на реализацию полезных для города проектов, - пояснили в компании.

Таксисты также предложили чиновнику ездить не одному, а брать с собой попутчиков – жителей города. Так он сможет лично пообщаться В компании уверены, что с это положительно отразится на имидже власти. А будущем сервис готов стать партнером для всей мэрии города.