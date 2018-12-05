Экстренное предупреждение от Ярославского МЧС: на область надвигается мокрый снегопад

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-05T16:34:07+03:00

По данным спасателей и синоптиков, в четверг будет мерзкая погода

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Ярославские спасатели, ссылаясь на синоптиков, предупреждают о надвигающейся непогоде. В четверг, 6 декабря, в Ярославской области ожидается мокрый снег и гололедица.

Осадки будут, скорее всего, небольшие, но могут вызвать чрезвычайные ситуации: из-за налипания снега на линии электропередачи могут случиться обрывы, а гололед может стать причиной большего количества ДТП.

Тем временем, сегодня, 5 декабря, ничего экстренного не произошло. Депутаты выбрали мэром Ярославля Владимира Волкова, пока сами горожане устраивали одиночные пикеты за возврат прямых выборов градоначальника