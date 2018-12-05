2018-12-05T15:44:37+03:00
Политика

Известная ярославская телеведущая Елена Летучая празднует юбилей

Любимице телезрителей исполнилось 40
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Елена Летучая / instargam.comЕлена Летучая / instargam.com
Изменить размер текста:

Популярная телеведущая Елена Летучая , сегодня, 5 декабря, празднует свой юбилейный день рождения. Звезда родилась в Ярославле, в 1978 году. Будучи ученицей начальной школы, Елена вместе с родителями переехала в Амурскую область. Однако ведущая нередко упоминала то, что именно Ярославль стал для неё родным.

-Праздную юбилей на съемочной площадке своего нового шоу в Шанхае, -делится с подписчиками Летучая. - Уже 40!

В комментариях под праздничным постом в Instagram телеведущей поклонники завалили звезду поздравлениями. Многие подписчики, помимо пожеланий, написали и о превосходной внешности Елены, которая с каждым днём становится только лучше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским