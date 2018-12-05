2018-12-05T15:44:37+03:00
Политика

Известная ярославская телеведущая Елена Летучая празднует юбилей

Любимице телезрителей исполнилось 40
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Елена Летучая / instargam.comЕлена Летучая / instargam.com
Изменить размер текста:

Популярная телеведущая Елена Летучая , сегодня, 5 декабря, празднует свой юбилейный день рождения. Звезда родилась в Ярославле, в 1978 году. Будучи ученицей начальной школы, Елена вместе с родителями переехала в Амурскую область. Однако ведущая нередко упоминала то, что именно Ярославль стал для неё родным.

-Праздную юбилей на съемочной площадке своего нового шоу в Шанхае, -делится с подписчиками Летучая. - Уже 40!

В комментариях под праздничным постом в Instagram телеведущей поклонники завалили звезду поздравлениями. Многие подписчики, помимо пожеланий, написали и о превосходной внешности Елены, которая с каждым днём становится только лучше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области обокрали товарный поезд
Стало известно расписание «новогоднего трамвая» - 2019 в Ярославле
В Ярославской области трактор сбил 10-летнего мальчика
50 новых больших автобусов появится в Ярославле в 2019 году
Для экономии служебных расходов новому мэру Ярославля предложили год бесплатных поездок в такси
Ярославский художественный музей на один день сделает вход бесплатным
Экстренное предупреждение от Ярославского МЧС: на область надвигается мокрый снегопад
Ярославские выпускники написали итоговое сочинение: какие темы были
Глава Минприроды прокомментировал идею строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище
Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Отремонтированные старинные куранты будут звонить в Ярославле каждые полчаса