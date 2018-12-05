Известная ярославская телеведущая Елена Летучая празднует юбилей

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-05T15:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Популярная телеведущая Елена Летучая , сегодня, 5 декабря, празднует свой юбилейный день рождения. Звезда родилась в Ярославле, в 1978 году. Будучи ученицей начальной школы, Елена вместе с родителями переехала в Амурскую область. Однако ведущая нередко упоминала то, что именно Ярославль стал для неё родным.

-Праздную юбилей на съемочной площадке своего нового шоу в Шанхае, -делится с подписчиками Летучая. - Уже 40!

В комментариях под праздничным постом в Instagram телеведущей поклонники завалили звезду поздравлениями. Многие подписчики, помимо пожеланий, написали и о превосходной внешности Елены, которая с каждым днём становится только лучше.