Глава Минприроды прокомментировал идею строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

5 Дек. 14:35 2018-12-05T14:35:11+03:00

Общественники давно борются против строительства на Рыбинском водохранилище целлюлозно-бумажного комбината. А недавно их поддержал и губернатор Ярославской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос об опасном для экологии производстве на Госдуме задала депутат от Ярославской области Валентина Терешкова

Изменить размер текста: A A

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал в Госдуме идею строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.

- Строительство любых опасных для экологии, в том числе целлюлозно-бумажных комбинатов, объектов будут проходить через общественные слушания с учётом мнения местных жителей и экспертов, — приводит слова чиновника «Парламентская газета».

Также он добавил, что министерство не может запретить строительство хозяйственных объектов, но инвестор должен будет пройти обязательную экологическую экспертизу министерства. Государственная экологическая экспертиза планируемых металлургических, нефтегазовых и других опасных предприятий стала обязательной с 1 июня 2017 года.

Вопрос о ЦБК задала Кобылкину заместитель председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова. А недавно губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил президенту России письмо с просьбой не строить комбинат комбинат в Череповецком районе Вологодской области, которая граничит с Ярославской.