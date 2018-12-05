2018-12-05T14:11:38+03:00
Звезды

Отремонтированные старинные куранты будут звонить в Ярославле каждые полчаса

Уникальные часы находятся в музее-заповеднике
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Послушать уникальную мелодию ярославских курантов можно через каждые 30 минутПослушать уникальную мелодию ярославских курантов можно через каждые 30 минутФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле завершился ремонт старинных курантов на звоннице Спасо-Преображенского монастыря. Часы молчали более 15 лет.

– Куранты звонницы Спасо-Преображенского монастыря считаются одним из символов города, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Важно, что к работам по возрождению старинных часов были привлечены высококлассные специалисты одной из крупнейших компаний – производителей курантов и оборудования для звонниц и колоколен.

Ход и бой часов еще месяц мастера будут регулировать. играющая курантами мелодия уникальна. Она была создана специально для этих часов. Звукоряд состоит из пяти колоколов, четыре из которых совсем новые. Колокольными перезвонами отсчитывается каждая 30-я минута. А каждый час молоток ударяет по самому большому колоколу весом 200 килограммов. Заводить часы не требуется – этот процесс контролирует электроника.

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