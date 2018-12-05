2018-12-05T14:00:46+03:00
Происшествия

Пожар в Рыбинске оставил людей без крыши над головой

Несколько пожарных частей боролись с огнем четыре часа
Роман Рыжиков
Поделиться:
Пламя полностью уничтожило жилой домПламя полностью уничтожило жилой домФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 декабря, на улице Большой Вольской в Рыбинске вспыхнул частный дом. Сигнал поступил на пульт пожарных в половину одиннадцатого утра. На место незамедлительно выехали четыре пожарные машины. С огнем боролись 16 человек.

Когда пожарные прибыли, здание уже было полностью охвачено пламенем. Полностью потушить дом и пристройку, на котору. перекинулся пожар, удалось только к половине четвертого вечера. К счасьтю, обошлось без жертв. Дальнейшая судьба погорельцев неизвестна.

Пожар Рыбинск Большая Вольная 4 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области обокрали товарный поезд
Стало известно расписание «новогоднего трамвая» - 2019 в Ярославле
В Ярославской области трактор сбил 10-летнего мальчика
50 новых больших автобусов появится в Ярославле в 2019 году
Для экономии служебных расходов новому мэру Ярославля предложили год бесплатных поездок в такси
Ярославский художественный музей на один день сделает вход бесплатным
Экстренное предупреждение от Ярославского МЧС: на область надвигается мокрый снегопад
Известная ярославская телеведущая Елена Летучая празднует юбилей
Ярославские выпускники написали итоговое сочинение: какие темы были
Глава Минприроды прокомментировал идею строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище
Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Отремонтированные старинные куранты будут звонить в Ярославле каждые полчаса