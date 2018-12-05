Пожар в Рыбинске оставил людей без крыши над головой

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-05T14:00:46+03:00

Несколько пожарных частей боролись с огнем четыре часа

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Во вторник, 4 декабря, на улице Большой Вольской в Рыбинске вспыхнул частный дом. Сигнал поступил на пульт пожарных в половину одиннадцатого утра. На место незамедлительно выехали четыре пожарные машины. С огнем боролись 16 человек.

Когда пожарные прибыли, здание уже было полностью охвачено пламенем. Полностью потушить дом и пристройку, на котору. перекинулся пожар, удалось только к половине четвертого вечера. К счасьтю, обошлось без жертв. Дальнейшая судьба погорельцев неизвестна.