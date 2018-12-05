В суд передано дело москвича, насмерть сбившего мотоциклиста под Ярославлем: подробности трагедии

5 Дек. 13:42 2018-12-05T13:42:08+03:00

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В Ярославле в суд передано уголовное дело водителя, насмерть сбившего 29-летнего мотоциклиста и скрывшегося с места ДТП. Региональное УМВД закончило расследование происшествия.

- В ходе предварительного следствия проведены автотехнические, видеотехническая, судебно-медицинская экспертизы. Установлено, что авария произошла в результате маневра водителя автомобиля «Мерседес», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП произошло 6 сентября около 20 часов на 257 км. дороги «Москва-Холмогоры» в Ярославском районе. 26-летнего водителя через некоторое время после аварии нашли байкеры - друзья погибшего парня. Нарушитель был задержан и заключен под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если водителя признают виновным, ему грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.