2018-12-05T13:42:08+03:00
Происшествия

В суд передано дело москвича, насмерть сбившего мотоциклиста под Ярославлем: подробности трагедии

Полиция установила, что случилось на дороге
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле осудят москвича, насмерть сбившего мотоциклиста. Фото: группа "Мото Ярославль" в сети "ВКонтакте".В Ярославле осудят москвича, насмерть сбившего мотоциклиста. Фото: группа "Мото Ярославль" в сети "ВКонтакте".
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В Ярославле в суд передано уголовное дело водителя, насмерть сбившего 29-летнего мотоциклиста и скрывшегося с места ДТП. Региональное УМВД закончило расследование происшествия.

- В ходе предварительного следствия проведены автотехнические, видеотехническая, судебно-медицинская экспертизы. Установлено, что авария произошла в результате маневра водителя автомобиля «Мерседес», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП произошло 6 сентября около 20 часов на 257 км. дороги «Москва-Холмогоры» в Ярославском районе. 26-летнего водителя через некоторое время после аварии нашли байкеры - друзья погибшего парня. Нарушитель был задержан и заключен под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если водителя признают виновным, ему грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.

Молодой байкер скончался от тяжелых травм в больнице. Фото: личная страничка погибшего в соцсетях.

Молодой байкер скончался от тяжелых травм в больнице. Фото: личная страничка погибшего в соцсетях.

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