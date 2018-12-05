Первое здание ЖК "Ярсити" сдадут в эксплуатацию в 2019 году при поддержке "Фора-Банка"

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-05T13:22:49+03:00

С высоты комплекса открывается панорама всего Ярославля и ближайших окрестностей

Застройщик открыл продажи во всех жилых домах комплекса бизнес-класса «Ярославль Сити» («Ярсити»). Срок сдачи в эксплуатацию первого дома – первый квартал 2019 год

Изменить размер текста: A A

ЖК «Ярсити» на участке рядом с Московским проспектом начали строить еще в конце 90-х годов. Через несколько лет работы приостановили из-за финансовых трудностей. И только с приходом в проект ООО «Сити» и «Фора-Банка» долгострой ожил.

В настоящее время работы в ЖК, состоящем из трех зданий (два 25-этажных дома, двухуровневый дом этажностью в 8-19 этажей с коммерческими площадями на нижних этажах), вышли на финишную прямую.

«Ярсити» выделяется на общем фоне городской застройки благодаря необычному архитектурному решению и отделке фасадов. Облицовка наружных стен выполняется по системе вентилируемого фасада, применяется качественный наружный утеплитель Rockwool. Такие материалы обеспечивают не только респектабельный вид зданий, но и создают дополнительный комфорт в квартирах, обеспечивая энергосбережение и экономию на коммунальных услугах. Цоколь зданий выкладывается плиткой из природного камня.

С высоты комплекса открывается панорама всего Ярославля и ближайших окрестностей.

Для удобства жителей непосредственно в самом жилом комплексе будут располагаться магазины, кафе, подземный паркинг, фитнес-центр, а в шаговой доступности – торгово-развлекательные центры, спорткомплекс «Атлант», «Арена 2000», школы и детские сады. Во дворах оборудуются детские и спортивные площадки и места для отдыха.

Дополнительную безопасность жильцов и порядок в доме обеспечивает собственная служба консьержа, а также два скоростных грузопассажирских лифта фирмы OTIS.