2018-12-05T13:22:49+03:00
Экономика

Первое здание ЖК "Ярсити" сдадут в эксплуатацию в 2019 году при поддержке "Фора-Банка"

Застройщик открыл продажи во всех жилых домах комплекса бизнес-класса «Ярославль Сити» («Ярсити»). Срок сдачи в эксплуатацию первого дома – первый квартал 2019 год
Поделиться:
С высоты комплекса открывается панорама всего Ярославля и ближайших окрестностейС высоты комплекса открывается панорама всего Ярославля и ближайших окрестностей
Изменить размер текста:

ЖК «Ярсити» на участке рядом с Московским проспектом начали строить еще в конце 90-х годов. Через несколько лет работы приостановили из-за финансовых трудностей. И только с приходом в проект ООО «Сити» и «Фора-Банка» долгострой ожил.

В настоящее время работы в ЖК, состоящем из трех зданий (два 25-этажных дома, двухуровневый дом этажностью в 8-19 этажей с коммерческими площадями на нижних этажах), вышли на финишную прямую.

«Ярсити» выделяется на общем фоне городской застройки благодаря необычному архитектурному решению и отделке фасадов. Облицовка наружных стен выполняется по системе вентилируемого фасада, применяется качественный наружный утеплитель Rockwool. Такие материалы обеспечивают не только респектабельный вид зданий, но и создают дополнительный комфорт в квартирах, обеспечивая энергосбережение и экономию на коммунальных услугах. Цоколь зданий выкладывается плиткой из природного камня.

С высоты комплекса открывается панорама всего Ярославля и ближайших окрестностей.

Для удобства жителей непосредственно в самом жилом комплексе будут располагаться магазины, кафе, подземный паркинг, фитнес-центр, а в шаговой доступности – торгово-развлекательные центры, спорткомплекс «Атлант», «Арена 2000», школы и детские сады. Во дворах оборудуются детские и спортивные площадки и места для отдыха.

Дополнительную безопасность жильцов и порядок в доме обеспечивает собственная служба консьержа, а также два скоростных грузопассажирских лифта фирмы OTIS.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским