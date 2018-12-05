2018-12-05T12:49:09+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьяная женщина зарезала спящего обидчика

Конфликт с сожителем окончился трагедией
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Борисоглебского района признана виновной в убийстве. В августе этого года 42-летняя женщина вонзила нож в грудь своего спящего сожителя.

Мужчина и женщина находились дома. Между ними произошла ссора. Злую шутку с парой сыграл алкоголь: после конфликта мужчина уснул, а женщина, так и не простив обиду, воткнула ему нож в грудь. Мужчина скончался на месте.

Что интересно, свою вину женщина так и не признала. Однако, суд назначил ей восемь лет колонии общего режима.

Другая женщина, жительница Ярославля, ищет свидетелей избиения ее агрессивным соседом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первое здание ЖК "Ярсити" сдадут в эксплуатацию в 2019 году при поддержке "Фора-Банка"
Новым мэром Ярославля избран Владимир Волков
Владимир Волков готов идти в мэры Ярославля на два срока
Фракция КПРФ покинула зал муниципалитета во время голосования за мэра Ярославля
Бывший советник экс-мэра Ярославля Урлашова вышел на свободу по УДО
Ярославским студентам среднего профессионального образования поднимут стипендию
В Рыбинске рецидивист избил прохожего молотком
Сергей Балабаев: Сегодня власть не выполняет свои функции
Житель Ярославской области украл мебели на 60 тысяч рублей
Афера года: водитель доставки "потерял" технику на почти восемь миллионов рублей
В ярославских колледжах и техникумах повысят стипендии
Видимо, шли по следам на снегу: в Ярославле быстро нашли грабителя
Мягкий замок, финифть и прокладки для тормозов: что продают на ярославской страничке eBay
Исправительные работы не исправили: 18-летний ярославец отправится на 3,5 года в колонию
Лот за 161 миллион: ярославские приставы рассказали о самых дорогих арестованных участках
Просто наступила зима: в Ярославле не нашли незаконные торговые точки
«Пинал ногами»: жительница Ярославля ищет свидетелей избиения ее агрессивным соседом