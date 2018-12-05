В Ярославской области пьяная женщина зарезала спящего обидчика

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-05T12:49:09+03:00

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Жительница Борисоглебского района признана виновной в убийстве. В августе этого года 42-летняя женщина вонзила нож в грудь своего спящего сожителя.

Мужчина и женщина находились дома. Между ними произошла ссора. Злую шутку с парой сыграл алкоголь: после конфликта мужчина уснул, а женщина, так и не простив обиду, воткнула ему нож в грудь. Мужчина скончался на месте.

Что интересно, свою вину женщина так и не признала. Однако, суд назначил ей восемь лет колонии общего режима.

Другая женщина, жительница Ярославля, ищет свидетелей избиения ее агрессивным соседом.