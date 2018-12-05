Владимир Волков готов идти в мэры Ярославля на два срока
Избранный мэром Ярославля 5 декабря Владимир Волков заявил, что готов руководить городом два срока подряд. Отвечая на вопрос депутата Дмитрия Петровского о том, не уйдёт ли он за командой губернатора, если она покинет область, Волков ответил:
- Я готов проработать пять лет. Если по прошествии этого срока все получится, готов пойти и на второй. План такой.
Также Волков во время выступления пообещал, что в 2019 году Ярославль купит 50 автобусов и 7 троллейбусов. Где на это найти средства - не уточнил.
Между тем, фракция КПРФ в полном составе бойкотировала голосование, призвав вернуть прямые выборы мэра - когда не только депутаты, а все жители решают, кого сделать главой города.