2018-12-05T12:49:49+03:00
Политика

Владимир Волков готов идти в мэры Ярославля на два срока

В городе проходят выборы главы
Александр Клещев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Волков готов быть мэром Ярославля 10 лет.Владимир Волков готов быть мэром Ярославля 10 лет.Фото: Александр Клещев
Изменить размер текста:

Избранный мэром Ярославля 5 декабря Владимир Волков заявил, что готов руководить городом два срока подряд. Отвечая на вопрос депутата Дмитрия Петровского о том, не уйдёт ли он за командой губернатора, если она покинет область, Волков ответил:

- Я готов проработать пять лет. Если по прошествии этого срока все получится, готов пойти и на второй. План такой.

Также Волков во время выступления пообещал, что в 2019 году Ярославль купит 50 автобусов и 7 троллейбусов. Где на это найти средства - не уточнил.

Между тем, фракция КПРФ в полном составе бойкотировала голосование, призвав вернуть прямые выборы мэра - когда не только депутаты, а все жители решают, кого сделать главой города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским