Владимир Волков готов идти в мэры Ярославля на два срока

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-05T12:49:49+03:00

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Избранный мэром Ярославля 5 декабря Владимир Волков заявил, что готов руководить городом два срока подряд. Отвечая на вопрос депутата Дмитрия Петровского о том, не уйдёт ли он за командой губернатора, если она покинет область, Волков ответил:

- Я готов проработать пять лет. Если по прошествии этого срока все получится, готов пойти и на второй. План такой.

Также Волков во время выступления пообещал, что в 2019 году Ярославль купит 50 автобусов и 7 троллейбусов. Где на это найти средства - не уточнил.

Между тем, фракция КПРФ в полном составе бойкотировала голосование, призвав вернуть прямые выборы мэра - когда не только депутаты, а все жители решают, кого сделать главой города.