2018-12-05T11:53:25+03:00
Общество

Бывший советник экс-мэра Ярославля Урлашова вышел на свободу по УДО

Вчера, 4 декабря, он покинул исправительную колонию №2 в Рыбинске.
Мария Соколова
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Бывший советник экс-мэра Ярославля Алексей Лопатин, приговоренный к 7 годам лишения свободы, вышел по УДО.Бывший советник экс-мэра Ярославля Алексей Лопатин, приговоренный к 7 годам лишения свободы, вышел по УДО.Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)
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Алексей Лопатин был осужден вместе со своим руководителем в 2016 году по наделавшему шуму на всю страну делу о коррупции. Тогда суд признал Лопатина виновным в пособничестве в получении взятки в размере 18 миллионов рублей и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Алексей Лопатин отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Там же отбывает свой срок – 12.5 лет колонии строгого режима - его бывший начальник.

В конце ноября Рыбинский городской суд вынес постановление об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Алексея Лопатина, который за годы в колонии, как сообщалось на судебном заседании, «работал, учился, женился».

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