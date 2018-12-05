2018-12-05T11:38:03+03:00
Общество

Ярославским студентам среднего профессионального образования поднимут стипендию

А ребят с ограниченными возможностями здоровья будут кормить бесплатно два раза в день
Роман Рыжиков
Поделиться:
Стипендию могут повысить на десять процентовСтипендию могут повысить на десять процентовФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

В 2019 году стипендия студентов среднего профессионального образования может повыситься. Об этом сообщил замдиректора департамента образования Ярославской области Алексей Гудков:

- Планируется повышение более чем на 10 процентов академических и социальных стипендий, - отметил чиновник. - Также студенты профобразования из малоимущих и многодетных семей и инвалиды смогут получить бесплатное одноразовое питание. Студенты с ограниченными возможностями здоровья – двухразовое.

Может быть, после повышения стипендии, студентам не придется экономить как этот парень: 19-летний ярославец изобрел «мини-троллейбус» и ездит на нем на учебу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским