2018-12-05T11:38:03+03:00
Общество

Ярославским студентам среднего профессионального образования поднимут стипендию

А ребят с ограниченными возможностями здоровья будут кормить бесплатно два раза в день
Роман Рыжиков
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Стипендию могут повысить на десять процентовСтипендию могут повысить на десять процентовФото: Роман Рыжиков
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В 2019 году стипендия студентов среднего профессионального образования может повыситься. Об этом сообщил замдиректора департамента образования Ярославской области Алексей Гудков:

- Планируется повышение более чем на 10 процентов академических и социальных стипендий, - отметил чиновник. - Также студенты профобразования из малоимущих и многодетных семей и инвалиды смогут получить бесплатное одноразовое питание. Студенты с ограниченными возможностями здоровья – двухразовое.

Может быть, после повышения стипендии, студентам не придется экономить как этот парень: 19-летний ярославец изобрел «мини-троллейбус» и ездит на нем на учебу.

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