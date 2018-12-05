2018-12-05T11:59:47+03:00
Происшествия

В Рыбинске рецидивист избил прохожего молотком

Теперь злоумышленнику грозит срок до пяти лет
Мария Соколова
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Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжестиПострадавший получил телесные повреждения средней тяжестиФото: Роман Рыжиков
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35-летний ранее судимый житель Рыбинска рассорился недавно с незнакомым ему прохожим возле дома на проспекте Революции. Видно, чтобы последнее слово осталось за ним, он не придумал ничего лучшего, как избить противника молотком по рукам. Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести.

Против нападавшего отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Если его вину докажут, то в соответствии с п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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