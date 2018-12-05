2018-12-05T11:14:08+03:00

Сергей Балабаев: Сегодня власть не выполняет свои функции

Кандидат в мэры Ярославля рассказал, чем займется в случае своего избрания на пост главы города и пообещал, в случае своей победы, значительно снизить стоимость услуг ЖКХ и проезда в общественном транспорте
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«Комсомольская правда» - Ярославль» 96,2 FM«Комсомольская правда» - Ярославль» 96,2 FM
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Сегодня депутаты ярославского Муниципалитета примут решение, кто займет кресло мэра областной столицы. Накануне в студии радио «Комсомольская правда- Ярославль» побывали один из кандидатов на должность градоначальника Сергей Балабаев, и известный ярославский политик Василий Цепенда. Они рассказали о своем отношении к предстоящим выборам, поведали о проблемах, стоящих перед городом и озвучили пути их решения

Мэр для всех и для каждого

Сергей Анатольевич вы действительно верите, что у вас есть стать очередным мэром Ярославля? Верите, что депутаты Муниципалитета отдадут вам предпочтение, а не всем известному кандидату, сегодня исполняющему обязанности мэра?

С.Б. -Шанс есть у каждого. На самом деле все зависит не только от депутатов, но и от всех ярославцев, которые делегировали свои избирательные права своим представителям в Муниципалитете. У нас у всех вместе сегодня есть шанс выбрать человека, который станет мэром для всех ярославцев. Который знает и любит наш город и хочет сделать его лучше. Чтобы Ярославль стал городом в котором комфортно и радостно жить, в который хочется приезжать и оставаться.

ЖКХ подешевеет на треть, а транспорт вдвое

-Вы неоднократно обещали в СМИ, что в случае вашего избрания на пост мэра снизить стоимость услуг ЖКХ для населения на 15-20%. Вы и сейчас не отказываетесь от своих слов?

С.Б. - Не отказываюсь. По моей инициативе Ярославль в настоящее время включен в президентскую программу «Цифровое управление страной» в качестве пилотного проекта. Это совершенно иной уровень и способ построения системы управления, в том числе и городским хозяйством. Это даст возможность снизить стоимость коммунальных платежей на 15-30%. Более того, я вам гарантирую, как профессионал, который занимался этим вопросом много лет, на следующий день после внедрения этой программы в городе, мы снизим стоимость проезда в общественном транспорте наполовину. Увеличение платы за проезд приводит к снижению пассажиропотока. Сегодня, особенно в дневное время, городской транспорт у нас ходит полупустой. Практически возит воздух. Ярославцы предпочитают передвигаться по городу на маршрутных такси. Снижение платы за проезд заставит горожан вновь повернуться в сторону общественного транспорта.

Мы хорошая команда

- И все-таки могли бы вкратце сказать, почему именно вашему кандидату должны отдать предпочтение депутаты?

В.Ц.- Прежде всего потому, что мы хорошая команда, которая поведет наш город к процветанию. Мы понимаем, что в Муниципалитет уже поступила негласная команда, голосовать за известного всем кандидата. Но мы уверены, что настало время подняться над своим партийными и другим обязательствами и думать прежде всего о будущем нашего города. Сегодня нельзя равнодушно оставаться в стороне.

Записал Андрей Орлов

«Картина дня», «Комсомольская правда» - Ярославль» 96,2 FM

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