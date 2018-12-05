2018-12-05T10:32:09+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области украл мебели на 60 тысяч рублей

Он ограбил дом жителя Подмосковья в деревне Горинского Брейтовского района
Мария СОКОЛОВА
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Государственный обвинитель прокуратуры Брейтовского района поддержал обвинение при рассмотрении Брейтовским районным судом уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя.

Молодой мужчина в августе текущего года без приглашения проник ночью в дом жителя Подмосковья, расположенный в деревне Горинское Брейтовского района, и вынес оттуда мебель на крупную сумму денег. Неизвестно, что стало с мебелью, а злоумышленника суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

При назначении наказания суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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