2018-12-05T10:03:19+03:00
Происшествия

Афера года: водитель доставки "потерял" технику на почти восемь миллионов рублей

Мужчина попытался провернуть ловкую схему, но ярославская полиция его разоблачила
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Был заявителем, стал обвиняемымБыл заявителем, стал обвиняемымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Криминальный заговор раскрыли ярославские полицейские. Не так давно 34-летний мужчина обратился в полицию, написав заявление об угоне. Он сказал, что у него угнали «ЗИЛ» с весьма дорогостоящей техникой. Девять машин для мытья пола оценили в 7,7 миллиона рублей. Полицейские сразу завели дело о краже в особо крупных размерах и начали расследование. В итоге стражи порядка пришли к неожиданному выводу – технику никто не крал, водитель ее просто перепродал. А чтобы замести следы, написал заявление в полицию.

- Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, намерен возместить ущерб, - рассказали в ярославской полиции. - Подозреваемым даны признательные показания.

Сейчас полиция разыскивает подельников водителя и саму технику. За такую аферу предприимчивые преступники могут получить по 10 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским