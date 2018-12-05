Афера года: водитель доставки "потерял" технику на почти восемь миллионов рублей

5 Дек. 09:58 2018-12-05T10:03:19+03:00

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Криминальный заговор раскрыли ярославские полицейские. Не так давно 34-летний мужчина обратился в полицию, написав заявление об угоне. Он сказал, что у него угнали «ЗИЛ» с весьма дорогостоящей техникой. Девять машин для мытья пола оценили в 7,7 миллиона рублей. Полицейские сразу завели дело о краже в особо крупных размерах и начали расследование. В итоге стражи порядка пришли к неожиданному выводу – технику никто не крал, водитель ее просто перепродал. А чтобы замести следы, написал заявление в полицию.

- Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, намерен возместить ущерб, - рассказали в ярославской полиции. - Подозреваемым даны признательные показания.

Сейчас полиция разыскивает подельников водителя и саму технику. За такую аферу предприимчивые преступники могут получить по 10 лет тюрьмы.