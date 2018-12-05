2018-12-05T10:03:19+03:00
Происшествия

Афера года: водитель доставки "потерял" технику на почти восемь миллионов рублей

Мужчина попытался провернуть ловкую схему, но ярославская полиция его разоблачила
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Был заявителем, стал обвиняемымБыл заявителем, стал обвиняемымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Криминальный заговор раскрыли ярославские полицейские. Не так давно 34-летний мужчина обратился в полицию, написав заявление об угоне. Он сказал, что у него угнали «ЗИЛ» с весьма дорогостоящей техникой. Девять машин для мытья пола оценили в 7,7 миллиона рублей. Полицейские сразу завели дело о краже в особо крупных размерах и начали расследование. В итоге стражи порядка пришли к неожиданному выводу – технику никто не крал, водитель ее просто перепродал. А чтобы замести следы, написал заявление в полицию.

- Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, намерен возместить ущерб, - рассказали в ярославской полиции. - Подозреваемым даны признательные показания.

Сейчас полиция разыскивает подельников водителя и саму технику. За такую аферу предприимчивые преступники могут получить по 10 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первое здание ЖК "Ярсити" сдадут в эксплуатацию в 2019 году при поддержке "Фора-Банка"
Новым мэром Ярославля избран Владимир Волков
Владимир Волков готов идти в мэры Ярославля на два срока
В Ярославской области пьяная женщина зарезала спящего обидчика
Фракция КПРФ покинула зал муниципалитета во время голосования за мэра Ярославля
Бывший советник экс-мэра Ярославля Урлашова вышел на свободу по УДО
Ярославским студентам среднего профессионального образования поднимут стипендию
В Рыбинске рецидивист избил прохожего молотком
Сергей Балабаев: Сегодня власть не выполняет свои функции
Житель Ярославской области украл мебели на 60 тысяч рублей
В ярославских колледжах и техникумах повысят стипендии
Видимо, шли по следам на снегу: в Ярославле быстро нашли грабителя
Мягкий замок, финифть и прокладки для тормозов: что продают на ярославской страничке eBay
Исправительные работы не исправили: 18-летний ярославец отправится на 3,5 года в колонию
Лот за 161 миллион: ярославские приставы рассказали о самых дорогих арестованных участках
Просто наступила зима: в Ярославле не нашли незаконные торговые точки
«Пинал ногами»: жительница Ярославля ищет свидетелей избиения ее агрессивным соседом