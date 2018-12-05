2018-12-05T09:25:17+03:00
Общество

В ярославских колледжах и техникумах повысят стипендии

Правительство решило поддержать рабочие руки
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Правительство решило поддержать рабочие рукиПравительство решило поддержать рабочие рукиФото: Правительство Ярославской области
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Правительство Ярославской области собирается повысить стипендию студентам, которые получают среднее специальное образование. В следующем году. И академические, и социальные стипендии увеличатся, как минимум, на 10%.

- Кроме того, студенты среднего профессионального образования из семей, относящихся к категории малоимущих и многодетных, а также инвалиды будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием, - добавил Александр Гудков, заместитель директора департамента образования Ярославской области. Студентам с ограниченными возможностями здоровья будет предоставляться бесплатное двухразовое питание.

Соцподдержка в ссузах - вещь весьма востребованная. Не все студенты, которые здесь учатся, могут сами себя обеспечивать, поэтому пусть небольшое, но все-таки повышение будет для них радостным событием.

Напомним, недавно Правительство продлило льготы на путевки и питание в детских лагерях.

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