В ярославских колледжах и техникумах повысят стипендии

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-05T09:25:17+03:00

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Правительство Ярославской области собирается повысить стипендию студентам, которые получают среднее специальное образование. В следующем году. И академические, и социальные стипендии увеличатся, как минимум, на 10%.

- Кроме того, студенты среднего профессионального образования из семей, относящихся к категории малоимущих и многодетных, а также инвалиды будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием, - добавил Александр Гудков, заместитель директора департамента образования Ярославской области. Студентам с ограниченными возможностями здоровья будет предоставляться бесплатное двухразовое питание.

Соцподдержка в ссузах - вещь весьма востребованная. Не все студенты, которые здесь учатся, могут сами себя обеспечивать, поэтому пусть небольшое, но все-таки повышение будет для них радостным событием.

Напомним, недавно Правительство продлило льготы на путевки и питание в детских лагерях.