2018-12-05T09:31:17+03:00
Происшествия

Видимо, шли по следам на снегу: в Ярославле быстро нашли грабителя

27-летний мужчина побил 37-летнюю женщину
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Грабитель напал на женщину, избил её и украл сумку с мобильнымГрабитель напал на женщину, избил её и украл сумку с мобильнымФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Неожиданно быстро раскрыли грабеж и поймали преступника в Ярославле. Вечером 38-летняя ярославна шла по Ленинскому району, наверное, с работы. Вдруг на нее с кулаками напал неизвестный мужчина. Он побил женщину и отнял у нее сумочку и мобильный телефон. Но женщина не растерялась и сразу обратилась в нужные органы.

- Женщина указала в какую сторону скрылся нападавший мужчина. Сотрудники Росгвардии посадили ее в служебный автомобиль и приступили к поискам преступника, - рассказали в ярославской Росгвардии.

Грабителя нашли. Он даже не успел уйти далеко от места преступления. Женщина подтвердила, что именно найденный 27-летний мужчина ограбил ее. И его сразу передали полиции. Полиция должна будет выяснить все обстоятельства дела, чтобы потом суд вынес справедливое заключение. Максимум, что грозит грабителю по его статье, - это 7 лет тюрьмы со штрафом.

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