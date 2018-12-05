2018-12-05T08:15:55+03:00
Общество

Мягкий замок, финифть и прокладки для тормозов: что продают на ярославской страничке eBay

Цены не радуют, но посмотреть можно
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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"Ярославль всегда открыт на eBay""Ярославль всегда открыт на eBay"Фото: Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ярославль, первый в Восточной Европе, создал свою площадку на eBay. Во вторник, 4 декабря, ее торжественно презентовали. Теперь более 177 миллионов покупателей по всему миру смогут заказать себе товары ярославских производителей.

– В нашем регионе много производителей качественных, интересных, в том числе инновационных товаров, как традиционных, так и уникальных. Для некоторых из этих компаний площадка «eBay» может послужить отправной точкой в экспортной деятельности, – уверена Галина Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

Ассортимент площадки весьма разнообразен. Ростовская финифть и прокладки для тормозов соседствует с теннисными тренажерами, а меховые изделия – с керамикой и детскими домиками. Правда, за это разнообразие (и, наверное, качество) придется немало заплатить. Самый дешевый товар на площадке – это прокладки для передних тормозов квадроцикла «Ямаха». Они обойдутся покупателю примерно в тысячу рублей. А для любителей шика есть пенополиуретановая крепость для детей за 77 тысяч рублей. Еще сколько-то придется отдать за доставку. Но в среднем каждый товар стоит в пределах нескольких тысяч рублей. Возможно, для иностранных покупателей, эти расценки будут разумными и они будут покупать ярославское. По крайней мере, на фотографиях все выглядит привлекательно.

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