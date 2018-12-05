2018-12-05T08:15:55+03:00
Общество

Мягкий замок, финифть и прокладки для тормозов: что продают на ярославской страничке eBay

Цены не радуют, но посмотреть можно
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Ярославль всегда открыт на eBay""Ярославль всегда открыт на eBay"Фото: Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Изменить размер текста:

Ярославль, первый в Восточной Европе, создал свою площадку на eBay. Во вторник, 4 декабря, ее торжественно презентовали. Теперь более 177 миллионов покупателей по всему миру смогут заказать себе товары ярославских производителей.

– В нашем регионе много производителей качественных, интересных, в том числе инновационных товаров, как традиционных, так и уникальных. Для некоторых из этих компаний площадка «eBay» может послужить отправной точкой в экспортной деятельности, – уверена Галина Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

Ассортимент площадки весьма разнообразен. Ростовская финифть и прокладки для тормозов соседствует с теннисными тренажерами, а меховые изделия – с керамикой и детскими домиками. Правда, за это разнообразие (и, наверное, качество) придется немало заплатить. Самый дешевый товар на площадке – это прокладки для передних тормозов квадроцикла «Ямаха». Они обойдутся покупателю примерно в тысячу рублей. А для любителей шика есть пенополиуретановая крепость для детей за 77 тысяч рублей. Еще сколько-то придется отдать за доставку. Но в среднем каждый товар стоит в пределах нескольких тысяч рублей. Возможно, для иностранных покупателей, эти расценки будут разумными и они будут покупать ярославское. По крайней мере, на фотографиях все выглядит привлекательно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским