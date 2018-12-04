2018-12-04T22:09:45+03:00
Общество

Исправительные работы не исправили: 18-летний ярославец отправится на 3,5 года в колонию

Парень вынес добра на 88 тысяч рублей
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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18-летний ярославец отправится за решетку18-летний ярославец отправится за решеткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле осудили молодого автовора, который обнес 15 машин в Дзержинском районе. Суд отправил 18-летнего парня на три с половиной года в колонию. Против молодого человека сработала предыдущая судимость. Вор забирал из припаркованных машин все, что могло иметь ценность: магнитолы, аккумуляторы, колонки, сабвуферы, видеорегистраторы, радары и даже детские кресла. В общей сумме на 88 тысяч рублей.

- Согласно проведенной в рамках дела экспертизе у молодого человека обнаружено психическое расстройство поведения с эмоционально-волевыми нарушениями, - рассказали в ярославской прокуратуре. - С декабря 2015 года он состоит на учете с диагнозом пагубное употребление токсических веществ.

Ярославец признал свою вину, но во время расследования выяснились интересные подробности. Парня уже приговаривали к 11 месяцам исправительных работ за кражи, но, видимо, они его не исправили. Поэтому и приговор суда был суров – три с половиной года колонии строгого режима.

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