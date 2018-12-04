2018-12-04T19:32:45+03:00
Общество

Лот за 161 миллион: ярославские приставы рассказали о самых дорогих арестованных участках

Если участок успеют продать, кто-то встретит Новый год без долгов, а кто-то с прекрасными показателями в статистике
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Если участок успеют продать, кто-то встретит Новый год без долгов, а кто-то с прекрасными показателями в статистикеЕсли участок успеют продать, кто-то встретит Новый год без долгов, а кто-то с прекрасными показателями в статистикеФото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:

Ярославские приставы постоянно что-то изымают, арестовывают и требуют с кого-то какие-то долги. Это их работа. И часто складывается впечатление, что они стрясают долги только с не самых богатых людей. Но это совсем не так. В этом году они, например, уже арестовывали участок стоимостью 161 миллион рублей. Даже вот так: 161000000 рублей. Пока что он просто под арестом, но если должник не отдаст деньги, его продадут. Интересно, найдется ли на такой участок покупатель.

- Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 12 млн. 700 тысяч рублей, - рассказали в службе судебных приставов. - Именно за столько был реализован на торгах дом и земельный участок, принадлежащие должнику.

12,7 миллиона, конечно, меньше 161, но все еще огромная сумма для среднего ярославца.

Всего за этот год арестованное имущество принесло больше 46 миллионов рублей. А если в этом году успеют продать первый участок, эта сумма вырастет еще в три раза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским