Лот за 161 миллион: ярославские приставы рассказали о самых дорогих арестованных участках

СЕГОДНЯ 19:32 2018-12-04T19:32:45+03:00

Если участок успеют продать, кто-то встретит Новый год без долгов, а кто-то с прекрасными показателями в статистике Фото: Служба судебных приставов

Если участок успеют продать, кто-то встретит Новый год без долгов, а кто-то с прекрасными показателями в статистике

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Ярославские приставы постоянно что-то изымают, арестовывают и требуют с кого-то какие-то долги. Это их работа. И часто складывается впечатление, что они стрясают долги только с не самых богатых людей. Но это совсем не так. В этом году они, например, уже арестовывали участок стоимостью 161 миллион рублей. Даже вот так: 161000000 рублей. Пока что он просто под арестом, но если должник не отдаст деньги, его продадут. Интересно, найдется ли на такой участок покупатель.

- Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 12 млн. 700 тысяч рублей, - рассказали в службе судебных приставов. - Именно за столько был реализован на торгах дом и земельный участок, принадлежащие должнику.

12,7 миллиона, конечно, меньше 161, но все еще огромная сумма для среднего ярославца.

Всего за этот год арестованное имущество принесло больше 46 миллионов рублей. А если в этом году успеют продать первый участок, эта сумма вырастет еще в три раза.