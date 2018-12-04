2018-12-04T18:46:04+03:00
Общество

Просто наступила зима: в Ярославле не нашли незаконные торговые точки

Нарушители уже заплатили почти миллион штрафов
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ни одной незаконной точки не нашлосьНи одной незаконной точки не нашлосьФото: Мэрия Ярославля
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Во вторник, 4 декабря, в Ярославле прошел очередной рейд по незаконным торговым точкам. В этот раз по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам. Правда, рейд этот был весьма необычен. Ни одной незаконной точки проверяющие не нашли.

- Мы проехали по основным точкам притяжения уличных торговцев у нас в районах. Традиционно это места с наибольшим людским трафиком, - рассказал Сергей Скударь, первый заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов. - На сегодняшний день ни на одной из традиционных точек стихийной торговли не зафиксировано.

Почему так получилось, пока непонятно. То ли погода не радует, то ли штрафы пугают – а скорее всего, и то, и другое. Но в этом году проверяющие уже составили около 300 протоколов, а нарушители пополнили бюджет города почти на миллион рублей.

Напомним, недавно в Ярославле закрыли пивнушку, в которой продавали алкоголь по ночам.

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