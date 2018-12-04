2018-12-04T18:34:49+03:00
Происшествия

«Пинал ногами»: жительница Ярославля ищет свидетелей избиения ее агрессивным соседом

Сейчас женщина судится с обидчиком
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Марина Тихова ищет свидетелей нападения на нее. Фото: со странички пострадавшей в "ВКонтакте".Марина Тихова ищет свидетелей нападения на нее. Фото: со странички пострадавшей в "ВКонтакте".
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Жительница Ярославля Марина Тихова стала жертвой нападения в собственном дворе. А нападавшим был сосед по подъезду.

- С этим соседом у нас постоянные проблемы, он пьет, часто ведет себя неадекватно, иногда до позднего вечера в его квартире шумят гости. Если делаешь ему замечания, он нападает и избивает, - рассказала Марина Владимировна.

По ее словам, сосед нападал на нее уже несколько раз. Женщина обращалась в различные инстанции с просьбой отправить мужчину на принудительное лечение от алкоголизма, но получала отказ, так как доказательств его пристрастия к спиртному не было.

- Тогда я решила снять на телефон, как он идет из магазина с пакетом, полным бутылок. Увидев меня, сосед подбежал и начал пинать по ногам, - рассказала женщина.

После этого терпение ярославны лопнуло и она обратилась в суд. К ее счастью, свидетелем нападения стал один из жителей дома. Он дал свои показания. 12 ноября мировой суд признал нападавшего виновным по административной статье «Побои». В качестве наказания ему выписали штраф – 5 тысяч рублей. Но, по словам Марины Тиховой, ее оппонент намерен обжаловать это решение, утверждая, что и она, и свидетель оговаривают его. Чтобы отстоять свою правоту женщина сейчас ищет новых свидетелей происшествия.

По словам женщины, сосед все отрицает. Фото: предоставлено Мариной Тиховой.

По словам женщины, сосед все отрицает. Фото: предоставлено Мариной Тиховой.

- В этот момент во дворе гуляли подростки. Может быть, они смогут подтвердить случившееся, - обратилась она через наше издание к ярославцам.

Инцидент произошел 27 апреля около 20 часов 10 минут у дома №41 по проспекту Дзержинского. Тех, кто видел момент нападения, Марина Тихова просит сообщить об этом участковому или в районный отдел полиции по телефону: (4852)55-02-02 или ей самой: 9-910-965-57-00.

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