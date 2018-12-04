2018-12-04T17:51:12+03:00
Общество

В Ярославле к уборке тротуаров подключены по 30 дворников в каждом районе

Во время снегопадов их число увеличивается до 50
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мэрия Ярославля отчиталась об уборке пешеходных зон города. В каждом районе в борьбу с непогодой вступают по 30 дворников. Во время сильных снегопадов тротуары убирают 50 человек.

-Главных и неглавных тротуаров не существует, все они первостепенны, потому что по всем ходят люди, — сказал директор МУП «Городское спецавтохозяйство» Эдуард Снежков. -Все пешеходные зоны убираются одновременно.

В мэрии также отметили, что специальным противогололедным составом обрабатываются не только проезжая часть, но и тротуары. Помимо этого, для борьбы со льдом и снегом уже заготовлена гранитная крошка и дополнительный реагент.

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