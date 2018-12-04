Жителям Рыбинска будут сообщать об отключении электричества по электронной почте

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-04T16:01:38+03:00

Для этого горожанам нужно будет заполнить специальную заявку

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В Рыбинске появился полезный интернет-ресурс, который поможет жителям узнавать о плановых и экстренных отключениях электричества. Помимо этого, на сайте будет размещаться информация о сроках восстановления электроснабжения.

-Для получения данных необходимо на сайте ПАО «МРСК Центра» выбрать раздел «Информация об отключении» и составить обращение с указанием адреса, по которому отсутствует электроснабжение, - рассказали в администрации Рыбинска.

После того, как житель города отправит заявку, на адрес его электронной почты отправят письмо со всей необходимой информацией об отключении.