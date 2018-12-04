2018-12-04T15:42:56+03:00
Происшествия

Москвича, столкнувшего паломницу со смотровой площадки монастыря в Ростове, отправили в психбольницу

До этого он напал на пенсионерку в магазине женской одежды
Александр Клещев
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Эксперты выяснили, что 59-летний москвич, который в августе столкнул паломницу со смотровой площадки Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове, был в этот момент невменяем. Об этом сообщают в СК по Ярославской области.

Мужчина, по его словам, приехал в Ростов, чтобы посмотреть достопримечательности. До посещения монастыря он напал на еще одну женщину.

- Фигурант уголовного дела, пребывая в состоянии невменяемости, подошел к ранее незнакомой ему 64-летней женщине в магазине женской одежды и нанес ей неустановленным тупым твердым предметом по голове и левой кисти не менее трех ударов, причинив легкий вред здоровью потерпевшей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что ранее у него диагностировали депрессии и бредовые состояния. Комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчину и сейчас нельзя назвать психически здоровым.

В итоге следователи передали суду материалы экспертиз, по которым рекомендуется отправить мужчину на принудительное лечение.

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