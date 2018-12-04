2018-12-04T15:17:39+03:00
Происшествия

В Рыбинске липовая медработница украла у старушки 75 тысяч рублей

Мошенницу нашли по горячим следам
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась 83-летняя пенсионерка, из квартиры которой украли все накопления. Бабушка рассказала, что в ее дверь постучалась женщина и представилась медицинским работником. После того, как мошенница зашла в квартиру, она по классической схеме долго обсуждала с пенсионеркой здоровье. После того, как женщина ушла, бабушка обнаружила пропажу 75 тысяч рублей.

-Сотрудниками полиции по горячим следам была задержана подозреваемая, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. -Ей оказалась 54-летняя жительница Рыбинска.

Подозреваемая полностью признала свою вину. Часть украденных средств уже возвращена пострадавшей. На горе-врача завели уголовное дело по статье «Кража».

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