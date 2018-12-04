2018-12-04T14:39:16+03:00
Экономика

Рекордное количество участников приняли участие в работе Ярославского инвестиционного форума

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Главное экономическое событие региона прошло в ЯрославлеГлавное экономическое событие региона прошло в Ярославле
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Главное экономическое событие региона прошло в Ярославле. В первый день участников ждала насыщенная деловая программа. В ней приняли участие более тысячи человек. Среди них директора крупных федеральных государственных и бизнес-структур, лучшие эксперты инвестиционной отрасли, инвесторы, молодые предприниматели. Финансовый партнер форума – ПАО «Сбербанк».

Несколько стратегических сессий, панельная дискуссия, презентации инфраструктурных, туристических, производственных, IT-начинаний, проектов в сферах АПК, медицины и транспорта, а также разработок комплексного развития территорий прошли в рамках мероприятия.

Круг вопросов, которые обсудили на тематических сессиях, охватывает перспективы инновационного развития фармацевтической и медицинской промышленности, экономическое сотрудничество со странами Европы и Азии, развитие моногородов, особенности государственно-частного партнерства.

В инвестиционном форуме приняли участие молодые предприниматели. Они представили инновационные разработки, поучаствовали в работе предпринимательской площадки «Свое дело». А 13 стартап-пректов бились за звание лучшего на «Битве стартапов». В рамках форума также прошло награждение 22 победителей конкурса «УМНИК». Они получат гранты на проведение научно-исследовательских работ – 500 тысяч рублей на каждый проект.

На Ярославском инвестиционном форуме подписано 16 соглашений. В их числе – договоры о реализации инвестпроектов в промышленной сфере, туризме, агропромышленном секторе, медицине и фармацевтике, энергетике. Также планируется подписание соглашений в рамках развития ТОСЭР в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове.

В этом году Ярославская область поднялась на восемь позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата и заняла 17-е место.

Сейчас в регионе в разной стадии реализации порядка 40 инвестпроектов в сфере промышленного производства. Общий объем инвестиций по ним составляет более 175 миллиардов рублей.

В рамках второго дня Ярославского инвестиционного форума участники отправились на крупные промышленные предприятия Ярославской области и осмотрели инвестиционные площадки. Они посетили индустриальный парк «Новоселки» и территорию фабрики «Красный перекоп».

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