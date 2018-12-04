2018-12-04T15:18:11+03:00
Общество

На Советской площади в Ярославле начали устанавливать главную новогоднюю елку

Она будет 18 метров в высоту
Александр Клещев
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На Советской площади в Ярославле начали устанавливать главную новогоднюю елку.На Советской площади в Ярославле начали устанавливать главную новогоднюю елку.Фото: Мэрия Ярославля
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На Советской площади в Ярославле начали устанавливать главную новогоднюю елку, сообщают в мэрии города. Она будет искусственной. Высота - 19 метров. За два дня рабочие установят каркас. Затем на него навесят ветки и украшения.

— В этом году мы украсим главную городскую ёлку в новой концепции. Не буду открывать тайну, всё увидите сами, — сказал директор агентства по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля Илья Кислинский.

На площадях Волкова, Юности, Октябрьской и Юбилейной установят елки поменьше - 12 метров в высоту. На каждую пойдет около двух тысяч елочных игрушек и 300 метров гирлянд.

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