2018-12-04T09:54:43+03:00
Происшествия

ВАЗ против двух иномарок: в тройном ДТП в Ярославле пострадал водитель отечественного авто

Авария произошла на пересечении улиц Большая Октябрьская и Городской Вал
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В тройном ДТП в Ярославле пострадал водитель. Фото: МЧС по Ярославской области.В тройном ДТП в Ярославле пострадал водитель. Фото: МЧС по Ярославской области.
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Тройное ДТП произошло в Ярославле вечером 3 декабря. Около 20.30 на пересечении улиц Большая Октябрьская и Городской Вал столкнулись «ВАЗ-2199», «Хонда» и «Киа Спктра».

- По предварительной информации, в аварии пострадал водитель ВАЗа - 47-летний житель Переславского района. Он отправлен на амбулаторное лечение, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

40-летняя женщина и 27-летний мужчина, находившиеся за рулем машин «Хонда» и «Киа» не пострадали.

Напомним, вечером 3 декабря на Московском проспекте в Ярославле столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Есть пострадавшие, в том числе, беременная женщина.

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