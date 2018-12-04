Автобус и легковушка столкнулись на Московском проспекте: пострадала беременная женщина

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-04T09:38:27+03:00

Столкновение автобуса и легковушки на Московском проспекте в Ярославле. Фото: Анатолий Чуйкин в группе "Подслушано у водителей"/vk.com

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Серьезное ДТП произошло на Московском проспекте в Ярославле 3 декабря. Около 18 часов здесь столкнулись автобус «Лион» и легковой автомобиль «Хонда». На кадрах с места аварии видно, что автобус врезался легковушке в бок. В результате пострадали двое человек.

- Травмы получил 21-летний ярославец - водитель «Хонды». После оказания первой помощи молодому человеку, его отправили на амбулаторное лечение. Также пострадала пассажирка этой же машины - 28-летняя женщина из Ростовского района. Она госпитализирована, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Как сообщают очевидцы ДТП, пострадавшая была беременна. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП.

Фото: Анатолий Чуйкин в группе "Подслушано у водителей"/vk.com