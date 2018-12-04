Каждый четвертый ярославец зарабатывает меньше 15 тысяч в месяц

СЕГОДНЯ 08:53 2018-12-04T08:53:56+03:00

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Ярославская область оказалась на 45 месте в рейтинге уровня зарплат из 85 регионов России. Исследование провели специалисты агентства «Риа Рейтинг». Основным показателем для распределения областей по местам стала доля жителей, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц. Таких в Ярославской области оказалось всего 1,52%. Больше половины жителей региона в месяц довольствуются куда более скромной суммой - 15-34 тысячами рублей. А 24,9% населения области и вовсе получают меньше 15 тысяч рублей.

- Стоит отметить, что в регионах, которые непосредственно граничат с Московской областью (Калужская, Тульская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Владимирская области) наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок, что ведет к росту числа высокооплачиваемых работников, - отметили эксперты «Риа Рейтинга».

При этом, среднее по России количество людей, которые получают от 100 тысяч в месяц - 4,39%. Больше всего таких работников в Ямало-Ненецком АО (27,03%), меньше всего - в Республике Адыгее (0,59%). Среднее количество тех, кто получает меньше 15 тысяч, в стране - 20,1%. А средняя зарплата варьируется от 17 до 44 тысяч рублей.

Напомним, Ярославль опустился во всероссийском рейтинге качества жизни.