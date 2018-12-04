2018-12-04T07:27:56+03:00
Общество

Судебные приставы ищут машины должников у торговых центров

Такой рейд прошел у «РИО» на Тутаевском шоссе в Ярославле
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: судебные приставы.Фото: судебные приставы.
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Судебные приставы в Ярославле проводят акции у торговых центров. Одна из них прошла у магазина «РИО» на Тутаевском шоссе». Здесь любой желающий мог обратиться к судебному приставу-исполнителю, который с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» определял наличие или отсутствие задолженности.

Кроме того, приставы проверили припаркованные на стоянке у торгового центра машины. По номерам пробивали, нет ли у владельца долгов.

- Разыскивали неплательщиков с помощью программного обеспечения «Мобильный розыск». За несколько часов на парковке было проверено порядка четырехсот автомобилей и несколько из них оказались принадлежащими должникам, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так как долги граждан были меньше 3000 рублей, их транспорт арестовывать не стали. Тем более, что некоторые оплатили долги прямо на месте. Приставы напомнили, что сейчас наступает время поездок за рубеж на новогодние праздники. Между тем из-за долгов выезд из страны могут запретить. Поэтому лучше погасить задолженность во время. Узнать о долге и оплатить его можно на официальном сайте службы http://www.r76.fssprus.ru/ в разделе Банк данных исполнительных производств».

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